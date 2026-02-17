Задержка отправления поездов в Крым и обратно достигла 12 часов

Несмотря на то, что Крымский мост открыли для движения, в пути следования задерживаются 16 пассажирских поездов «Таврия», связывающих Юг с Центральной Россией. Максимальное отставание от графика достигло 12 часов, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Больше всего отстал от графика поезд Санкт-Петербург — Симферополь, следующий в Крым. По данным перевозчика, поезд задерживается на 12 часов.

Из Крыма задерживается на 12 часов состав Симферополь — Москва — на 12 часов, и Севастополь — Санкт-Петербург — на 10,5 часов.

Как уточнили в «Гранд Сервис Экспресс», время задержки в пути может измениться. Кроме того, пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на 4-е часа, предоставили питание и воду, добавили в пресс-службе компании-перевозчика.

Вечером 16 февраля Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение автомобильного транспорта по переправе было временно ограничено. Заявление опубликовали в 18:40 мск. Движение по мосту открыли в 10:02 мск 17 февраля.

