В МЧС России пожаловались на низкие зарплаты

Глава МЧС Куренков: отток кадров из-за зарплаты остается проблемой ведомства
Илья Питалев/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основная причина – низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта», — сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам главы МЧС, ведомство совместно с Министерством финансов прорабатывает вопрос увеличения финансирования для повышения денежного довольствия личного состава.

В августе председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что в России есть необходимость внедрить прогрессивную шкалу начисления надбавки за участие в тушении пожаров. По мнению Лантратовой, надбавки должны учитывать как категорию сложности пожара, так и количество дней участия в тушении огня. Депутат отметила, что прогрессивная шкала может иметь двухступенчатую стимулирующую систему. В соответствии с ней, за каждый день, проведенный на пожаре 1–3 категорий, должна следовать надбавка в размере 2% от оклада, а на 4–5 категорий — 4%.

Ранее в Госдуме призвали запретить сокращения врачей и закрытие больниц.
 
