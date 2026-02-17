Репарации за «советское господство»: Польша готовит иск к России

Президент Польши Кароль Навроцкий возлагает венок к памятнику погибшим и убитым на востоке в день 86-й годовщины советского вторжения в Польшу, Варшава, 17 сентября 2025 года

Польша намерена требовать от России репараций за «советское господство»: в стране уже начали расследование «исторических российских преступлений». Тема поднимается не впервые, в 2022-м Варшава уже намеревалась требовать от Москвы компенсаций за годы Второй мировой. Теперь речь идет и о нескольких десятилетиях холодной войны. В Госдуме считают, что польские власти таким образом пытаются использовать антироссийские настроения в Европе в своих интересах, однако в РФ «никто с ними не собирается разговаривать» о репарациях.

Польша готовит иск к России о репарациях за период «советского господства», сообщила газета Financial Times. По данным издания, премьер страны Дональд Туск уже поручил экспертам «расследовать исторические российские преступления».

Как заявил директор института, которому доверили эту работу, Бартош Гондек, исследование будет масштабным и затронет как годы Второй мировой войны, так и более чем четыре десятилетия холодной войны. Он подчеркнул, что обсуждать возможный объем компенсаций пока «преждевременно», назвав проект долгосрочным. По его словам, работа осложняется ограниченным доступом к российским архивам, а также тем, что часть документов, относящихся к советскому периоду, была уничтожена или искажена.

Еще в конце прошлого месяца замглавы канцелярии премьер-министра Польши Якуб Стефаняк сообщил, что страна находится «в начале пути» по подготовке так называемого «восточного отчета» и одновременно на «последнем этапе» сбора свидетельств людей, переживших советский период .

«Попытка уйти от главной темы»

Ранее Варшава потребовала репараций от Германии — €1,3 триллиона в качестве компенсации за ущерб времен нацистской оккупации. Берлин считает вопрос закрытым, однако внутри Польши эта тема остается предметом политических разногласий. Депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчик, курировавший в 2022 году требования к Германии, заявил FT, что идея предъявления претензий к России существовала и ранее. При этом он обвинил Туска в попытке отвлечь внимание от отсутствия прогресса в переговорах с Берлином.

«Поднятие вопроса о репарациях от России по сути является попыткой уйти от главной темы — все еще неурегулированной ответственности Германии», — сказал он.

По его мнению, Туск пытается «цинично заработать политические очки на требованиях репараций от России».

Польский историк Павел Махцевич в свою очередь считает, что инициатива преследует как внешнеполитические, так и внутренние цели. По его словам, правительство стремится противостоять «нарастающей кампании дезинформации» со стороны Москвы и продемонстрировать избирателям, что защита национальных интересов не является исключительной повесткой правых сил.

«Туск стремится показать общественности, что не только правые и партия «Право и справедливость» (PiS) заботятся о польских интересах», — отметил он.

Президент Польши Кароль Навроцкий, представляющий как раз PiS, продолжает настаивать на выплате репараций Германией. Он вновь поднял эту тему в конце января. «До сих пор германское государство не выплатило Польше репарации за зло Второй мировой войны. Так мир не строится», — заявил глава государства.

Что говорят в России

РФ не намерена вступать в какие-либо переговоры с Польшей по поводу возможных репараций за период так называемого «советского господства». Варшава, по мнению Москвы, пытается использовать антироссийские настроения в Европе в собственных интересах и потому заявляет о подготовке соответствующих исков, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он также напомнил, что ранее польские власти требовали компенсации от Германии.

«Теперь кинулись в другую сторону, думая о том, что под сурдинку, когда арестовывают наши валютные резервы, когда [идут] попытки арестовать физические активы физических лиц и многие другие попытки, в том числе разрушить, как они говорят, Россию, а потом на обломках ее поживиться. Вот они хотят встать в очередь», — подчеркнул он.

По словам депутата, Варшава будет и дальше эксплуатировать антироссийскую риторику в Европе, что может выразиться в новых претензиях и судебных инициативах против Москвы. При этом позиция России, как отметил Калашников, останется «совершенно четкой».

«Никто с ними не собирается даже близко тут разговаривать или тем более в чем-то там перетягивать военно-исторические хроники или канаты», — подытожил парламентарий.

Не первый раз

Впрочем, тема «репараций» со стороны Варшавы звучит не впервые. Еще в 2022 году польские власти поднимали вопрос о возможных требованиях к России за период Второй мировой войны.

Тогда в МИД РФ назвали подобные заявления «неадекватными политическими фантазиями». С таким определением выступил директор третьего европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Олег Тяпкин.

Поводом стали слова тогдашнего президента Польши Анджея Дуды, который в интервью еженедельнику Wprost заявил, что Варшава должна потребовать от Москвы компенсации за участие во Второй мировой войне.

Комментируя эту инициативу aif.ru, политолог, экс-директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко отмечал, что активизация темы возможных выплат со стороны России коррелировала с украинским конфликтом и обсуждениями идеи использования российских активов для помощи Киеву.

Он утверждал, что Польша, являясь одним из ключевых военных союзников Украины, рассчитывает на участие своих компаний в распределении возможных средств и стремится укрепить собственные позиции в Европе, учитывая роль страны как логистического хаба для американской помощи .

Бондаренко также обращал внимание на то, что при подобной логике Россия могла бы, в свою очередь, поставить вопрос о компенсации вложений СССР в восстановление польской инфраструктуры и экономики после войны. Однако, по его словам, возвращение к таким расчетам стало бы тупиковым и лишь легитимизировало бы польские претензии.

Эксперт подчеркивал, что после 1992 года Россия не предпринимала в отношении Польши действий, которые можно было бы трактовать как враждебные: были выведены советские войска, не выдвигались имущественные требования, а российские власти неоднократно признавали ответственность СССР за трагедию в Катыни. При этом, по его оценке, в ответ Москва сталкивается с продолжением недружественной риторики со стороны Варшавы.