Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России снизились цены на четыре жизненно необходимых лекарственных препарата

ФАС сообщила о снижении цен на четыре жизненно важных препарата
ФОТО: РИА «Новости» и Евгений Котов

Цены на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата (ЖНВЛП) в России снизились. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.

Как уточнили в ведомстве, они предназначены для лечения онкологических заболеваний и нейтропении.

В результате проведенного ФАС экономического анализа стоимость препаратов «Нубека» («Даролутамид»), «Лорвиква» («Лорлатиниб»), «Акдайна» («Капивасертиб») и «Поэксо» («Пэгфилграстим») снизилась в среднем на 31% от уровня 2025 года и в среднем на 58% от минимальных цен в референтных для России странах.

«Снижение стоимости этих лекарственных препаратов повысит их доступность для граждан России», — подчеркнула пресс-служба ведомства.

До этого в Росздравнадзоре сообщили, что розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России по итогам 12 месяцев 2025 года выросли на 4,7%, что ниже фактического уровня инфляции.

В ведомстве уточнили, что данные получены во время мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и стоимости. По информации Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%.

Ранее россиянам рассказали, как получить бесплатные лекарства.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!