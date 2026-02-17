В России снизились цены на четыре жизненно необходимых лекарственных препарата

ФАС сообщила о снижении цен на четыре жизненно важных препарата

Цены на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата (ЖНВЛП) в России снизились. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.

Как уточнили в ведомстве, они предназначены для лечения онкологических заболеваний и нейтропении.

В результате проведенного ФАС экономического анализа стоимость препаратов «Нубека» («Даролутамид»), «Лорвиква» («Лорлатиниб»), «Акдайна» («Капивасертиб») и «Поэксо» («Пэгфилграстим») снизилась в среднем на 31% от уровня 2025 года и в среднем на 58% от минимальных цен в референтных для России странах.

«Снижение стоимости этих лекарственных препаратов повысит их доступность для граждан России», — подчеркнула пресс-служба ведомства.

До этого в Росздравнадзоре сообщили, что розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России по итогам 12 месяцев 2025 года выросли на 4,7%, что ниже фактического уровня инфляции.

В ведомстве уточнили, что данные получены во время мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и стоимости. По информации Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%.

