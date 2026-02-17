В Чехии выступили против вступления Украины в ЕС и НАТО

Спикер Окамура: наша партия отвергает вступление Украины в ЕС или НАТО

Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) председателя Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуры выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом политик написал в соцсети X.

«Мы не хотим, чтобы нашим гражданам приходилось финансировать разрушенную экономику Украины из бюджета ЕС. Более того, это очень коррумпированное государство, поэтому там будет украдено много денег. Мы не хотим, чтобы украинская мафия могла свободно передвигаться по Евросоюзу. Мы также не хотим быть втянуты в войну с Россией», — отметил Окамура.

По его словам, вернувшиеся с фронта украинские военные также не поспособствуют усилению безопасности Чехии.

15 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Украина не сможет стать частью ЕС из-за существующих в блоке правил. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что страны Евросоюза пока не готовы определить дату вступления Украины в объединение.

Кроме того, неоднократно о несогласии со вступлением Украины в ЕС заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в 2026 году будет готова открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году страна сможет вступить в союз.

Также 11 февраля Зеленский потребовал прописать точную дату вступления Украины в ЕС в любом возможном мирном договоре.

Ранее на Западе назвали Украину самым коррумпированным государством в мире.