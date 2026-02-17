Стало известно о разногласиях в украинской переговорной делегации

В составе украинской делегации зреют разногласия, она разделилась на две коалиции. Об этом пишет издание Economist.

«Внутри украинской делегации... зреют разногласия. Одно крыло, возглавляемое [руководителем офиса Зеленского Кириллом] Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака... гораздо менее склонно к этому», — сказано в статье.

Из нее также следует, что президент Украины Владимир Зеленский пытается балансировать между ними, имея и свои взгляды на ситуацию.

В Женеве 17 февраля стартует двухдневный раунд переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Это уже третий раз, когда стороны встречаются в подобном составе. Переговоры в Швейцарии отличаются от предыдущих двух встреч не только составом делегаций, но и набором тем для обсуждения. Перед началом переговоров президент США Дональд Трамп еще раз призвал Киев проявить большую сговорчивость. Чего ожидают от третьего раунда мирных встреч — в материале «Газеты.Ru».

