Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян во время выступлений российской фигуристки на ОИ

Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян во время выступлений на ОИ
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе не сможет сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время ее выступлений на Олимпиадк в Милане, передает ТАСС.

«Тутберидзе была аккредитована на Олимпиаду по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии. Во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд», — заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее первый тренер Петросян дал совет фигуристке.
 
