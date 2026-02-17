Размер шрифта
Общество

В школьную программу добавят общественное служение

Минпросвещения рассказало о программе «Обучение служением» в школах России
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Программа «Обучение служением. Первые» может быть реализована как в рамках внеурочной деятельности, так и в виде предмета в школах России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

Отмечается, что эта программа позволит учащимся решать социальные задачи некоммерческих организаций, государства и социального бизнеса. Программа может быть реализована по решению руководства школы в качестве индивидуального проекта.

В Минпросвещении отметили, что современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Соответствующая программа должна помочь усилить именно эту составляющую. Старшеклассники смогут раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к выбору будущей профессии, говорится в сообщении.

Программа «Обучение служением. Первые» реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

Ранее в России запустили программу повышения инвестиционной грамотности для подростков от 14 до 18 лет.
 
