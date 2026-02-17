Дрозденко подтвердил информацию о взрыве в Ленобласти

Дрозденко поручил силовикам помочь в разборе завалов после взрыва в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве в здании военной полиции во Всеволожском районе. Он поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.

По словам Дрозденко, на месте происшествия находятся подразделения регионального управления МЧС и специалисты Леноблпожспаса. Причины случившегося уточняются.

Взрыв в здании военной полиции произошел 17 февраля в Сертолово. По информации Telegram-канала Mash на Мойке, под завалами могут находиться четверо военнослужащих.

Как стало известно 78.ru от источника, еще два человека не выжили. В результате случившегося оказались разрушены второй и третий этаж здания, а также чердачные перекрытия. На данный момент сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

