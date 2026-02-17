Патрушев предупредил об угрозе атак на российский торговый флот

Патрушев: нападения на российские суда в Мировом океане будут учащаться

Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев выступил с прогнозом об усилении внешнего давления на российский торговый флот в Мировом океане. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По его мнению, нападения со стороны Запада на российские суда и грузы будут учащаться.

«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться», — сказал Патрушев.

7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Ранее Патрушев заявлял о возвращении «дипломатии канонерок» и росте морской агрессии Запада.