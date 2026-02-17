Размер шрифта
В Тульской области у мужчины остановилось сердце после избиения подростком

В Плавске подростка задержали за избиение мужчины
СУ СК России по Тульской области

Житель Тульской области не выжил после конфликта с несовершеннолетним. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Коммунаров в Плавске. По версии следствия, между школьником и 42-летним мужчиной возник конфликт. Во время ссоры несовершеннолетний избил оппонента, несколько ударов попали пострадавшему в лицо.

В результате россиянин получил серьезные травмы, спасти его не смогли. Юноша стал фигурантом уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Молодого человека задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В настоящее время следователями также продолжаются допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Москве компания из шести молодых иностранцев избила мужчину после замечания. Все происходящее они снимали на камеру.

Ранее ангарские подростки жестоко избили школьника на снегу.
 
