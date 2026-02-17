Депутат от «Единой России» заявил об обращении в ФАС по поводу завышенных тарифов ЖКХ

«Единая Россия» инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по факту необоснованного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба фракции «ЕР» в своем Telegram-канале.

«Я знаю, что определенные результаты уже есть», — заявил журналистам глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), его слова передает «Интерфакс».

Он отметил, что повышение тарифов на 1,7% обосновано решением правительства и подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям.

Парламентарий выразил уверенность в том, что результат по итогам проверки будет существенным.

До этого законопроект о моратории на повышение тарифов за ЖКУ в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ. В случае принятия закона мораторий на повышение ЖКУ будет действовать два года — с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса, увеличение платы за коммуналку не должно превышать максимальные индексы, однако значения сильно варьируются в зависимости от региона. По задумке авторов законопроекта, мораторий на повышение тарифов должен стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.

Ранее в Госдуме возмутились резким ростом тарифов за «коммуналку».