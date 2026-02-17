Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат от «Единой России» заявил об обращении в ФАС по поводу завышенных тарифов ЖКХ

Депутат от «Единой России» Пахомов: ФАС начала проверку завышенных тарифов ЖКХ
Alexander Legky/Global Look Press

«Единая Россия» инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по факту необоснованного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба фракции «ЕР» в своем Telegram-канале.

«Я знаю, что определенные результаты уже есть», — заявил журналистам глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), его слова передает «Интерфакс».

Он отметил, что повышение тарифов на 1,7% обосновано решением правительства и подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям.

Парламентарий выразил уверенность в том, что результат по итогам проверки будет существенным.

До этого законопроект о моратории на повышение тарифов за ЖКУ в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ. В случае принятия закона мораторий на повышение ЖКУ будет действовать два года — с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса, увеличение платы за коммуналку не должно превышать максимальные индексы, однако значения сильно варьируются в зависимости от региона. По задумке авторов законопроекта, мораторий на повышение тарифов должен стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.

Ранее в Госдуме возмутились резким ростом тарифов за «коммуналку».
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!