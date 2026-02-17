«Ужасающе, но ожидаемо». В Баку миллиардеру Варданяну дали 20 лет тюрьмы

Рубен Варданян во время судебного заседания в Баку, Азербайджан, 17 февраля 2026 года

В Азербайджане приговорили к 20 годам тюрьмы экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, бизнесмена Рубена Варданяна. Военный суд принял такое решение, несмотря на просьбу прокуратуры назначить фигуранту пожизненное лишение свободы. Варданяну были предъявлены обвинения, в частности, в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя. Его семья назвала решение суда «приговором всему армянскому народу».

Военный суд в Баку приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), долларового миллиардера Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы, передает азербайджанское агентство Report.

«На открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева он признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы», — говорится в публикации.

Бакинский военный суд принял такое решение вопреки предложению прокуратуры назначить подсудимому высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

По информации Azertag, процесс проходил в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева. На заседании присутствовали переводчик и государственный адвокат Варданяна, прокуроры, а также некоторые потерпевшие и их представители. Азербайджан в качестве потерпевшей стороны представлял руководитель аппарата кабинета министров республики Руфат Мамедов.

Как пишет Media.az, Варданяну были предъявлены обвинения в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя государства , планировании, подготовке, развязывании и ведении войны, нарушении ее законов и обычаев, принудительном переселении населения и лишении свободы, покушениях, организации преступного сообщества, терроризме и его финансировании, незаконном приобретении оружия и его сбыте, действиях, создающих угрозу авиационной безопасности, незаконном пересечении границы Азербайджана и других преступлениях.

Чем известен Варданян Варданян основал инвестиционную компанию «Тройка диалог», международную школу-пансион для подростков UWC Dilijan College в Армении и возглавлял школу управления «Сколково». В сентябре 2022 года он решил отказаться от гражданства России и переехать в Карабах. Заявление о выходе из российского гражданства было удовлетворено в декабре того же года. Был назначен госминистром непризнанной НКР в ноябре 2022-го, снят с должности в феврале 2023 года. По информации Forbes, состояние Варданяна и его семьи на 17 февраля 2026 года составляет $1,2 млрд.

Реакция семьи

Тем временем семья Варданяна опубликовала в его Telegram-канале заявление, в котором пообещала добиваться пересмотра решения суда.

«Сегодня мы узнали, что Рубен Варданян — любимый муж, отец, брат и дедушка — приговорен к 20 годам лишения свободы. Приговор, вынесенный военным судом в Азербайджане, оказался ужасающим, но ожидаемым», — говорится в сообщении.

Семья осужденного заявила, что предъявленные обвинения «абсурдны и несостоятельны». Она обратила внимание на отсутствие доказательств по уголовному делу и формальную юридическую защиту. По мнению близких миллиардера, исход судебного процесса был предопределен. Варданян «был лишен каких бы то ни было гарантий, что в его отношении проведут надлежащий правовой процесс», подчеркнули они.

«Судили не только Рубена и армянских заключенных — приговор вынесен всему армянскому народу », — считают его родные.

Семья Варданяна намерена добиваться не только его освобождения, но и свободы других армянских заключенных, «удерживаемых по политически мотивированным основаниям». Близкие бизнесмена призвали мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества принять «все надлежащие меры».

«Несмотря на попытки разрушить репутацию Рубена как гуманитарного деятеля, филантропа и социального предпринимателя, лидеры гражданского общества и международные обозреватели оказали нашей семье поддержку, которая дала нам силы и надежду», — добавила семья бизнесмена.

Задержание Варданяна

19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе и восстановил контроль над регионом. 28 сентября 2023 года был подписан указ о прекращении существования НКР. Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками за сутки до этого на пункте пропуска «Лачин» при попытке попасть в Армению, после чего ему предъявили обвинения и арестовали.

30 сентября 2023-го в Ереване прошла акция в поддержку Варданяна. В начале октября его дети обратились к мировым лидерам, правозащитникам и СМИ с просьбой оказать содействие в освобождении отца.

Процесс по делу Варданяна начался в январе 2025-го. В феврале того же года он объявил голодовку и заявил, что происходящие в зале суда события — это «политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют его права на справедливое разбирательство». Акция протеста продлилась 23 дня.

5 февраля 2026 года Бакинский военный суд назначил наказания другим представителям руководства непризнанной республики. К пожизненному лишению свободы были приговорены бывший глава НКР Араик Арутюнян, экс-министр обороны Левон Мнацаканян, экс-глава МИД Давид Бабаян, бывший председатель парламента Давид Ишханян, экс-заместитель командующего армянскими силами в Карабахе Давид Манукян. Бывшие руководители непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили 20 лет лишения свободы.

Фигурантам были предъявлены те же обвинения, что и Варданяну.