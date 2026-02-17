Размер шрифта
Стало известно об увеличении числа погибших в результате взрыва в Ленинградской области

78: количество погибших после взрыва в Ленобласти увеличилось до трех человек
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число погибших в результате взрыва в здании военной полиции в Ленинградской области выросло до трех. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

«На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас, сообщает губернатор Ленобласти [Александр Дрозденко]. Причины инцидента устанавливаются», — говорится в посте.

Telegram-канал Mash также пишет о гибели трех человек.

«Одного придавила насмерть упавшая монолитная плита. Завалы будут разбирать вручную с помощью тяжелой техники, чтобы поднять бетонные плиты. Сохраняется риск обрушения здания», — говорится в посте.

Кроме того, по данным журналистов, под завалами остается живой человек, его вытаскивают спасатели.

Инцидент произошел во вторник, 17 февраля в Сертолово Всеволожского района. Что именно стало причиной взрыва, не уточняется. Изначально сообщалось, что не выжили двое. На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб, которым предстоит в том числе и выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео со взрывом петарды в руках у подростка в Люберцах.
 
