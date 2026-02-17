Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Минкультуры Украины передаст большинство храмов Киево-Печерской лавры раскольникам

Минкультуры Украины до 23 февраля заблокирует все храмы Киево-Печерской лавры
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

23 февраля в Православной церкви начинается Великий пост.

Отмечается, что братии Киево-Печерской лавры (священники канонической Украинской православной церкви) будет доступен лишь Агапитский храм, который фактически находится за монастырской оградой.

В марте прошлого года сообщалось, что в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей после проверки сохранности останков.

Ранее в МИД России осудили действия Киева против канонического православия.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!