Минкультуры Украины передаст большинство храмов Киево-Печерской лавры раскольникам

Министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

23 февраля в Православной церкви начинается Великий пост.

Отмечается, что братии Киево-Печерской лавры (священники канонической Украинской православной церкви) будет доступен лишь Агапитский храм, который фактически находится за монастырской оградой.

В марте прошлого года сообщалось, что в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей после проверки сохранности останков.

Ранее в МИД России осудили действия Киева против канонического православия.