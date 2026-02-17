Размер шрифта
В Госдуме объяснили панику Украины из-за Мединского на переговорах

Депутат Чепа: Киев паникует из-за Мендинского, так как он сильный переговорщик
Алексей Майшев/РИА Новости

Киев запаниковал из-за появления помощника президента РФ Владимира Мединского во главе российской делегации на переговорах по Украине в Женеве, поскольку он сильный человек, готовый бескомпромиссно отстаивать интересы России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Чепа.

«В первую очередь он историк, хорошо может участвовать в беседах. Как переговорщик, он сильный человек, который будет четко, бескомпромиссно отстаивать интересы нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

По словам Чепы, в первую очередь делегации обсудят в Женеве территориальный вопрос и проблему безопасности.

17 февраля газета The New York Times писала, что присутствие Мединского на переговорах в Женеве «было воспринято некоторыми на Украине как обескураживающий сигнал».

В Женеве 17 февраля стартует двухдневный раунд переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Это уже третий раз, когда стороны встречаются в подобном составе. Переговоры в Швейцарии отличаются от предыдущих двух встреч не только составом делегаций, но и набором тем для обсуждения. Перед началом переговоров президент США Дональд Трамп еще раз призвал Киев проявить большую сговорчивость. Чего ожидают от третьего раунда мирных встреч — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии рассказали, как Запад разрушает Украину.
 
