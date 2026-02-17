Родственники больного расчищали подъезд к зданию больницы, чтобы ему оказали помощь

Пациент едва не остался без медицинской помощи из-за завалов снега в Казани

В Казани родственникам пациента пришлось самостоятельно чистить территорию больницы от сугробов, чтобы передать его медикам. Видео опубликовал Telegram-канала «Татарстан-24».

Скорая доставила лежачего пациента к приемному покою 18-й больницы, но подъезд оказался непроходимым из-за неубранного снега, и медики не смогли довезти носилки.

Расчищать завалы пришлось родственникам больного. Сотрудники больницы, кроме водителя скорой, отказались помогать с уборкой.

В итоге мужчины взялись за лопаты и протоптали путь к входу, благодаря чему врачи смогли оперативно принять пациента.

