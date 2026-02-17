В Свердловской области 16-летняя девушка напала на сверстницу из-за ревности к парню

В Свердловской области 15-летняя школьница избила сверстницу из-за ревности к парню. За драку ответят родители девочек. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел 16 февраля в поселке Уфимский Красноуфимского округа. Во время прогулки между девочками завязалась ссора, переросшая в драку. Пострадавшую запинали ногами, она получила сотрясение головного мозга и множественные ушибы по всему телю.

Отец сразу отвез ее в травмпункт, семья девочки готовит заявление в полицию.

Нападавшей оказалась 16-летняя жительница Красноуфимска, приехавшая в гости к родным. Полиция установила обеих участниц и начала проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Теперь их родителей могут привлечь к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

