Генсек Совета Европы раскрыл, от чего зависит работа «спецтрибунала» против России

Генсек СЕ Берсе: работа спецтрибунала против России зависит от воли других стран
Jean Marc Ferre/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств. Его слова с пресс-конференции в Киеве приводит «Европейская правда».

По его словам, для старта работы этого органа нужна «сильная поддержка и приверженность со стороны государств». Берсе заверил, что Совет Европы как организация свою часть работы выполнил.

«Это не может появиться и не может быть разработано без сильной поддержки со стороны государств. И это был тот момент, когда я говорил, что мы готовы. Нам это нужно... И что это означает для вопроса, когда будет возможно создать этот трибунал? Это зависит от политической воли государств», – сказал Берсе.

В конце января Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее Зеленский понадеялся на работу «спецтрибунала» против России.
 
