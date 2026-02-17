Генсек Совета Европы раскрыл, от чего зависит работа «спецтрибунала» против России

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств. Его слова с пресс-конференции в Киеве приводит «Европейская правда».

По его словам, для старта работы этого органа нужна «сильная поддержка и приверженность со стороны государств». Берсе заверил, что Совет Европы как организация свою часть работы выполнил.

«Это не может появиться и не может быть разработано без сильной поддержки со стороны государств. И это был тот момент, когда я говорил, что мы готовы. Нам это нужно... И что это означает для вопроса, когда будет возможно создать этот трибунал? Это зависит от политической воли государств», – сказал Берсе.

В конце января Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее Зеленский понадеялся на работу «спецтрибунала» против России.