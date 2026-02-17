Размер шрифта
Общество

В здании военной комендатуры в Ленобласти произошел взрыв

Mash на Мойке: в здании военной комендатуры в Сертолово произошел взрыв
Telegram-канал Mash на Мойке

В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв. Под завалами могут находиться люди, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел 17 февраля в Сертолово. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак. В результате случившегося оказались разрушены перекрытия и стены.

По предварительной информации, пострадали четверо военнослужащих. На место происшествия прибыли экстренные службы, они ведут разбор завалов.

Как стало известно 78.ru от источника, взрыв произошел в здании площадью 15 на 50 квадратных метров. На данный момент сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

До этого в жилом доме в Краснодарском крае произошел взрыв бытового газа. По данным региональной прокуратуры, под завалами оказался один человек. Еще трое, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали. По факту хлопка газа проводится проверка.

Ранее газ взорвался в квартире под Ульяновском.
 
