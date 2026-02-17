Биолог раскрыл, когда жителям регионов России лучше сажать кабачки

Сажать кабачки в грунт можно только после того, как температура воздуха более недели будет держаться выше 22 градусов, чтобы почва успела прогреться. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов. Он отметил, что в центральной России заниматься посадками можно уже в конце мая, а на севере и в Сибири — с середины июня.

«Считается, что для прорастания и развития кабачков нужно, чтобы почва прогрелась до 12-15 градусов на глубине 10 сантиметров. Почва прогревается медленнее воздуха, это значит, что дневные температуры воздуха минимум четыре, а оптимально семь дней подряд должны быть в диапазоне 22-27 градусов. Раньше сажать не имеет смысла, потому что расти кабачки не будут, просто загниют в земле. Если мы берем среднюю полосу России, в том числе Подмосковье, то время посадки семян кабачков в грунт — это, как правило, конец мая — начало июня. Юг России — это где-то конец апреля, на севере — примерно на параллели Ленинградской области (так как еще севернее кабачки лучше выращивать уже в закрытом грунте) — где-то начало или середина июня, Сибирь и Урал — с середины июня. Но на Урале и в Сибири будут хорошо плодоносить только ранние сорта кабачков. Кстати, относительно времени посадки кабачков можно ориентироваться не только на даты календаря, но и на цветение желтой акации. Если она вся расцвела — значит, кабачки можно сажать в грунт», — сказал он.

Наполов подчеркнул, что кабачки нужно сажать на глубине четырех-шести сантиметров и не поливать их сверху водой до появления всходов.

«Сажать кабачки лучше на расстоянии не менее 70 см друг от друга на светлом месте. Глубина посадки — шесть сантиметров, если почва рыхлая, и четыре сантиметра, если плотная. Ближе к поверхности сажать не стоит, так как почва не только прогревается, но и высыхает, а кабачкам нужна влага, чтобы прорасти. При посадке кабачков хорошо пролейте лунки до посадки, а вот сверху их лучше не поливать до появления всходов, иначе семядолям кабачка будет трудно пробить образовавшуюся на почве корку. Если вы полили кабачки сверху во время посадки или позже, на забудьте потом разрушить корку на земле. Взошедшие кабачки поливают реже, чем огурцы, но обильнее — раз в 7-10 дней», — добавил он.

