Стало известно об участии четвертой стороны в переговорах РФ, США и Украины в Женеве

Делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины в Женеве. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, британская переговорная группа прибыла в Женеву накануне, 16 февраля. Делегация остановилась в отеле InterContinental, где состоятся переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Источник сообщил, что делегацию Великобритании возглавляет советник по безопасности премьер-министра страны Кира Стармера Джонатан Паэлл.

17 февраля в Женеве стартует двухдневный раунд переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Это уже третий раз, когда стороны встречаются в подобном составе. Однако переговоры в Швейцарии отличаются от предыдущих двух встреч в ОАЭ и составом делегаций, и набором тем для обсуждения.

Российскую делегацию в этот раз возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В Кремле пояснили, что он не участвовал в переговорах в ОАЭ, поскольку тогда обсуждались в основном военные вопросы. В ходе третьего раунда стороны в том числе обсудят темы, касающиеся территорий, и требования России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

