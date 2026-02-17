Размер шрифта
Латвия направит Украине €10 млн в рамках PURL

Латвия в рамках PURL направит Киеву €10 млн на вооружение и оборудование
Fabrizio Bensch/Reuters

Власти Латвии решили выделить Украине €10 млн в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня. Ее цитирует LSM.

По ее словам, средства будут направлены на приобретение вооружения и оборудования для украинской стороны. Закупки будут осуществлять у стратегического партнера Латвии — у США, добавила министр.

До этого постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине достаточно оружия для самозащиты в рамках механизма PURL.

Постпред заявил, что Россия и Украина должны «оставаться за столом» и выработать соглашение об урегулировании конфликта.

Также Мэттью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL. Он также пообещал, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

Ранее Рубио рассказал об оснащении Украины американским оружием.
 
