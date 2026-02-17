Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Фото

И это не только «Начало»: 12 лучших фильмов с Джозефом Гордоном-Левиттом

«Звездный десант» и брак с Чарли Шином: актрисе Дениз Ричардс — 55
«Я хотела быть Пэрис». Пэрис Хилтон — 45
«КамАЗу» — 50 лет
«Солнце нации». 85 лет назад родился Ким Чен Ир

17 февраля американский актер Джозеф Гордон-Левитт отмечает юбилей — ему исполнилось 45 лет. Он начал актерскую карьеру еще в детстве, когда появился в эпизоде культовой семейной комедии «Бетховен» (1992), а всего через несколько лет получил широкую известность и первые профессиональные награды благодаря роли в популярном ситкоме «Третья планета от Солнца» (1996). В нулевые Гордон-Левитт снимался преимущественно в независимом кино, а затем стал частью крупных голливудских проектов.

В честь дня рождения актера «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!