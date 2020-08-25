Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на президентские выборы

Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело по жалобе кандидата в президенты Светланы Тихановской на выборы главы государства, пишет РИА «Новости».

«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать», — говорится в решении суда.

Отмечается, что это находится вне компетенции суда.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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