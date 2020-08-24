Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты от республиканцев

Действующий американский лидер Дональд Трамп официально выбран кандидатом на второй президентский срок от республиканцев, сообщается в Twitter партии.

Там также отмечается, что вице-президентом выбран Майк Пенс.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе голосования партии Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа является кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Байден заявил о готовности одержать победу на предстоящих выборах без проведения предвыборных митингов.