Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии
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Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Словакии. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке.
16 августа Лещеня выступил в поддержку белорусов, протестующих против результатов выборов президента. Также он высказался против насилия правоохранителей над гражданами.
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