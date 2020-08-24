Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Словакии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке.

16 августа Лещеня выступил в поддержку белорусов, протестующих против результатов выборов президента. Также он высказался против насилия правоохранителей над гражданами.

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