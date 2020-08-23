Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ

Посольство Украины в Финляндии выразила протест из-за того, что финская государственная телекомпания YLE показала в эфире карту, на которой Крым указан частью России. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

В посольстве заявили, что каналу необходимо поменять эту карту.

«Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, как часть России», — заявили в диппредставительстве,» — говорится в сообщении.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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