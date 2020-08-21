Соцопрос определил отношение к врио губернатора Севастополя Развожаеву

Международный институт политической экспертизы (МИПЭ) с 10 по 20 августа 2020 года провел инициативный опрос общественного мнения об отношении к врио губернатора Севастополя, оценке его работы и электоральных перспектив.

Опрос проводился методом уличного опроса, количество респондентов – 1400 человек.

85,1% опрошенных положительно относятся к врио губернатора города М.Развожаеву. 86% высказали одобрение действиям нового главы региона, а 80,9% заявили, что доверяют М.Развожаеву.

Заявленная явка на предстоящие выборы составляет 41,4%.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, то за М.Развожаева готово голосовать 83,5% респондентов от тех, кто декларирует участие в предстоящем голосовании. Ближайший оппонент – кандидат от ЛДПР (И.Журавлев) с рейтингом 4,6%. Остальные кандидаты имеют рейтинги в пределах статистической погрешности (до 3 %).

Итоги опроса комментирует директор МИПЭ Евгений Минченко: «Михаил Развожаев за год работы в Севастополе прекратил внутриэлитные конфликты и выстроил конструктивные отношения с федеральным центром, решил многие проблемы, которые не решались годами. Я бы отметил удачную работу с образом врио губернатора. Он выступает в редкой номинации «заботливого героя» - политика, который в интересах людей преодолевает сопротивление системы и добивается результата».