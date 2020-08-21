США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР

США отказались от своего требования участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает Axios со ссылкой на спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Известно, что накануне Биллингсли участвовал в переговорах с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Вене.

По данным портала, администрация президента США Дональда Трампа теперь намеревается достичь политического соглашения с РФ, а после надавить на Китай с целью его присоединения к переговорам, а в дальнейшем — и самому договору.

Как отметил Биллингсли, на прошедшей встрече «произошел сдвиг». По его словам, он представил Рябкову условия заключения договоренности на основании «ясного мандата», сформулированного для команды американских переговорщиков Трампом.

Спецпредставитель американского лидера также добавил, что сейчас «мяч на стороне поля России».

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