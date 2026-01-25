Размер шрифта
Зеленский назвал сроки готовности Украины ко вступлению в ЕС

Зеленский: Украина готова начать переговоры по вступлению в ЕС в 2026 году
Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в Европейский союз (ЕС) в 2026 году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вильнюсе, передает издание «Зеркало недели».

«Говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова [к вступлению в ЕС]. То есть технически Украина будет готова уже в первом полугодии 2026 года по открытию всех кластеров. Полностью технически будет готова в 2027 году, на наш взгляд», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что для Украины важно прописать дату вступления в ЕС в соглашении об урегулировании конфликта. По его словам, это необходимо, «чтобы потом все стороны придерживались этих договоренностей».

Несколькими часами ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что один из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может включать вступление республики в ЕС с 1 января 2027 года. Однако, по его словам, против подобной инициативы выступят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. В связи с этим процедура присоединения к ЕС изменится, отметил глава государства.

Ранее страна ЕС выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС.

