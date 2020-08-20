Трамп назвал известие об аресте своего экс-советника «весьма печальным»
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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами прокомментировал известие об аресте своего экс-советника по национальной безопасности Стивена Бэннона, передает ТАСС.
Он отметил, что очень расстроен по этому поводу.
«Я не имел с ним совершенно никаких дел очень долгое время. <...> Это весьма печально для Бэннона», — сказал Трамп.
Американский лидер добавил, что также давно не общался с ним.
Ранее сообщалось, что Бэннон был арестован по подозрению в мошенничестве.
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