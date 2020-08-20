В Совете Федерации назвали наивными слова Зеленского о возвращении Крыма

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины о том, что Крым вернется в состав страны, являются примитивной и наивной позицией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция Зеленского весьма примитивная и наивная. Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму», — заявил Цеков.

Отмечается, что ранее Зеленский в ходе посещения Херсонской области заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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