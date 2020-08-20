Зеленский подтвердил встречу помощников лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область уведомил, что встреча советников лидеров стран-участников «нормандского четверки» подтверждена. Трансляцию вел его офис в Facebook.
По его словам, следующим шагом станет встреча глав этих государств.
«После советников будем ждать продолжения и встречи лидеров Нормандии», — сказал Зеленский.
В переговорах в «нормандском формате» участвуют Россия, Германия, Украина и Франция.
Ранее сообщалось, что эта встреча пройдет 28 августа в очном формате в Париже.
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