Путин заявил о сложностях в развитии Крыма из-за санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции со стороны США и стран ЕС по Крыму создают проблемы в развитии полуострова, но они решаемы, сообщает ТАСС.

«К сожалению, нам там создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее <...> Но это все дело техники: было бы желание — мы любые сложности преодолеем», — сказал Путин.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года.

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