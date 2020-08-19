Заразившийся COVID-19 Новак рассказал о своем самочувствии
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Глава Минэнерго России Александр Новак, у которого подтвержден коронавирус нового типа, рассказал о своем самочувствии, передает РИА «Новости».
Министр сообщил, что он чувствует себя хорошо, хотя болезнь неприятная.
Ранее стало известно, что тест на COVID-19 у Новака показал положительный результат во время рабочей поездки на Дальний Восток.
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