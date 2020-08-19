Арестованный за шпионаж норвежец сотрудничал с дипломатом из РФ
Арестованный за шпионаж гражданин Норвегии сотрудничал с дипломатом из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что мужчина является сотрудником компании DNV GL, которая вела совместную деятельность с «Северным потоком».
Ранее сообщалось, что полицейская служба безопасности Норвегии (PST) арестовала гражданина страны, подозреваемого в передаче государственной тайны иностранному государству. Позже выяснилось, что мужчина является выходцем из России.
50-летний норвежский гражданин подозревается «в подрывной деятельности против жизненно важных национальных интересов». Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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