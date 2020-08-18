В МВД Белоруссии объяснили награждение силовиков

В МВД Белоруссии прокомментировали награждение силовиков медалями «За безупречную службу». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителей ведомства, материалы для процедуры были подготовлены и направлены еще в марте.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил данными медалями свыше 300 силовиков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «За безупречную службу»: Лукашенко наградил силовиков