В МИД РФ назвали условие для урегулирования конфликта в Приднестровье

Молдавии следует пересмотреть свою политику в отношении приднестровского конфликта, чтобы добиться подвижек в процессе его урегулирования. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат отметила, что сейчас переговорный процесс зашел в тупик. По ее словам, это произошло из-за нежелания Кишинева позитивно относиться к многочисленным призывам Тирасполя начать диалог о принципах всеобъемлющего урегулирования.

«Очевидно, что без пересмотра молдавской стороной такой линии ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что с 2019 года стороны перестали проводить официальные встречи переговорного формата «5+2». При этом предлоги, из-за которых происходит отмена подобных мероприятий, дипломат назвала «искусственными».

Кроме того, представитель МИД РФ обратила внимание на возврат Молдавии к практике экономического и иных видов давления на Приднестровье. Захарова уточнила, что Кишинев перестал соблюдать достигнутые до этого договоренности.

«Позиция России остается неизменной. Как гарант и посредник в процессе приднестровского урегулирования видим свою задачу на нынешнем этапе, прежде всего, в поддержании мира и стабильности на Днестре», — сказала она.

В конце дипломат упомянула рассуждения ряда политиков о том, что в переговорном процессе по приднестровскому конфликту участие Москвы не требуется. По мнению Захаровой, подобные высказывания контрпродуктивны и не имеют ничего общего с реальным положением дел в регионе.

23 апреля российские миротворцы в Приднестровье провели учения по отражению возможных атак на свои посты. После этого в бюро по реинтеграции Молдавии выступили против таких тренировок и заявили, что их организация пугает местных жителей.

Ранее в ОБСЕ рассказали о принципах приднестровского урегулирования.