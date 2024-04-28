В Германии рассказали о верном предсказании Путина по Украине

Российский президент Владимир Путин верно сделал ставку на растущую усталость на Западе от украинского конфликта. Об этом в беседе с изданием Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

«Путин полагается на истощение, причем не столько на фронте, сколько в европейских обществах. Кажется, эта стратегия работает. Мы видим, что сопротивление дальнейшей помощи Украине растет, медленно, но верно», - отметил он.

По словам Масалы, Путин ожидает, что в США и Европе «не захотят» предоставлять Киеву дополнительную военную и финансовую помощь.

До этого украинский президент Владимир Зеленский признался, что граждане его страны измотаны конфликтом с Россией, но несмотря на это «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

Ранее посол в Бельгии заявил об усталости жителей страны от конфликта на Украине.