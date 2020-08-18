В Минэнерго рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Новака

Официальный представитель Минэнерго России Ольга Голант заявила, что глава ведомства Александр Новак болеет коронавирусом бессимптомно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время вирус протекает бессимптомно, и Александр Валентинович чувствует себя хорошо», — рассказала Голант.

Она добавила, что глава Минэнерго продолжить работать удаленно. В том числе, он примет участие в заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+ в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что тест на коронавирус у Новака показал положительный результат во время рабочей поездки на Дальний Восток.

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