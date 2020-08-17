Украина вышла из соглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств

Правительство Украины в понедельник, 17 августа, приняло решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Данное соглашение начало действовать в октябре 1992 года.

По словам первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой, с учетом современного состояния российско-украинских отношений «это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины».

Она назвала данное решение логическим и последовательным шагом правительства украинского государства.

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