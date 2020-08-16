Кравчук призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

Экс-президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно начать диалог с оппозицией. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, время уже изменилось, и сейчас уже «нельзя надеяться, что любой режим может существовать продолжительное время и что люди будут выполнять волю лидера или глав режима».

«Поэтому, по моему мнению, реальное задание для господина Лукашенко и власти, которая есть, - начать переговоры, начать диалог с оппозицией, выйти на нормальное решение и показать, что Белоруссия, которая находится в самом центре Европы, строит новую демократическую жизнь», — заявил Кравчук.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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