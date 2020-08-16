Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом он уже сообщил своим помощникам, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как рассказали источники, администрация Белого дома рассматривала ряд вариантов мест и дат проведения саммита. Предполагается, что один из вариантов проведения — в сентябре в Нью-Йорке.

По данным канала, лидеры двух стран могут подписать проект соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3. Американская сторона рассматривает это в качестве одного из вариантов.

Один из источников также сообщает, что команда Трампа намерена провести несколько встреч с другими мировыми лидерами перед президентскими выборами в США.

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