Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила в интервью YouTube-каналу Walk&Talk, что президент Украины Владимир Зеленский является «главным злом».

«У черта тупорылого, который их (украинцев) обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне», — сказала она.

По словам журналистки, у нее болит сердце за украинских граждан, которых она много раз предупреждала о том, что Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну.

29 апреля бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский считал «фигней» риски для Украины в отношениях с Россией и Западом.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский является «специфическим президентом специфического режима».

Ранее Лавров назвал Зеленского предателем своего народа.