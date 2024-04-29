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Чехия сочла Россию виноватой во взрывах на складах со снарядами для Украины

Полиция Чехии обвинила ГРУ во взрывах на складах с боеприпасами для Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

Полиция Чехии обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны РФ в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов в стране. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своем сайте.

Речь идет о взрывах, произошедших в конце 2014 года на складах боеприпасов германской компании Imex во Врбетице. Находившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. Ущерб от взрывов составил более одного миллиарда крон.

После этого Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, согласно утверждению чешских властей, в это время находились в стране.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем ПВО и снарядов к ним. По словам Столтенберга, усилия НАТО сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева, передает RT. Перед этим премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

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