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Нидерландский журналист о Янсене: выбор в пользу «Спартака» сложный из-за политики

Журналист Каптейнс: тренеру Янсену сложно выбрать «Спартак» из-за политики

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IMAGO/Global Look Press

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что тренер Паскаль Янсен, которого активно сватают в московский «Спартак», надеется на предложение от амстердамского «Аякса», передает «Спорт-Экспресс».

«Янсен надеется на предложение от «Аякса». Выбор в пользу России более сложный из-за политической ситуации. Отсутствия европейского футбола, чрезмерной критики в прессе», — сказал Каптейнс.

Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после того, как из команды в середине апреля был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

Ранее европейский тренер отказался возглавить «Спартак».

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