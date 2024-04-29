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В Туле с карусели спасатели сняли 16 человек после поломки

Спасатели в Туле сняли со сломавшейся карусели 16 человек, среди них были дети

Спасатели МЧС России в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что Центральном парке им. П.П. Белоусова из-за технической неисправности остановилась цепочная карусель. На высоте оказались заблокированы в том числе и дети.

«Специалисты МЧС России сняли с развлекательного аттракциона 16 человек. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в республике Марий Эл мальчик застрял в автомате с игрушками, ребенку потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошел в одним из магазинов города Звенигов. В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили о том, что требуется помощь ребенку. Школьник засунул руку в автомат с игрушками и не смог вытащить. Спасатели, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Пензенской области спасли застрявших на колесе обозрения людей.

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