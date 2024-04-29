Зеленский заявил о невыполнении НАТО соглашений с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что организация не выполнила два важных пункта по поддержке армии страны. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал глава государства, перехват инициативы и начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависит от выполнения трех основных условий. Речь идет о внешнем финансировании и своевременных поставках вооружений западными партнерами Киева. Также многое зависит от того, какую конкретно технику получит Украина.

При этом Зеленский обратил внимание, что к текущему моменту Североатлантический альянс выполнил только первое из перечисленных условий. В других вопросах позитивных подвижек пока не наблюдается, сказал он.

«Есть еще два важных пункта», — подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО признал факт невыполнения странами — членами организации данных Украине обещаний. По словам Столтенберга, теперь Североатлантический альянс фиксирует в зоне боевых действий последствия подобного бездействия.

Ранее в США оценили возможность приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации.