Овечкина назвали серьезной угрозой

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в плей-офф текущего сезона, передает «Чемпионат».

«Овечкин представляет серьезную угрозу для ворот соперников. Тренеры уделяют пристальное внимание сопернику. Поэтому плотная игра, к которой, конечно, Овечкин привык, принесла результат «Рейнджерс» в серии», — сказал Дементьев.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне-2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3:4.

Ранее экс-тренер сборной России оценил степень вины Овечкина в вылете «Вашингтона».